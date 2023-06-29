При нападении на консульство США в Саудовской Аравии погиб охранник
Охранник погиб при стрельбе у здания консульства США в провинции Джидда в Саудовской Аравии, передает Саудовское агентство печати (SPA).
По данным агентства, неизвестный человек подъехал на машине к зданию американского консульства и вышел на улицу с огнестрельным оружием. После этого между мужчиной и сотрудниками безопасности началась перестрелка, в результате которой стрелок погиб. Охранник из Непала также был ранен, позже он умер.
Инцидент произошел 28 июня. Позже в госдепартаменте США подтвердили гибель двух человек возле здания консульства в Саудовской Аравии. Сейчас ведется расследование по факту произошедшего.
Это не первое нападение на консульство в Саудовской Аравии, пишет Reuters. В частности, в 2016 г. террорист-смертник устроил взрыв рядом с зданием. В результате он погиб, еще два человека получили ранения.