При нападении на консульство США в Саудовской Аравии погиб охранник

По данным агентства, неизвестный человек подъехал на машине к зданию американского консульства и вышел на улицу с огнестрельным оружием. После этого между мужчиной и сотрудниками безопасности началась перестрелка, в результате которой стрелок погиб. Охранник из Непала также был ранен, позже он умер.