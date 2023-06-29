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При нападении на консульство США в Саудовской Аравии погиб охранник

Ведомости

Охранник погиб при стрельбе у здания консульства США в провинции Джидда в Саудовской Аравии, передает Саудовское агентство печати (SPA). 

По данным агентства, неизвестный человек подъехал на машине к зданию американского консульства и вышел на улицу с огнестрельным оружием. После этого между мужчиной и сотрудниками безопасности началась перестрелка, в результате которой стрелок погиб. Охранник из Непала также был ранен, позже он умер.

Инцидент произошел 28 июня. Позже в госдепартаменте США подтвердили гибель двух человек возле здания консульства в Саудовской Аравии. Сейчас ведется расследование по факту произошедшего.

Это не первое нападение на консульство в Саудовской Аравии, пишет Reuters. В частности, в 2016 г. террорист-смертник устроил взрыв рядом с зданием. В результате он погиб, еще два человека получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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