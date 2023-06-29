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Картаполов объяснил мятеж Пригожина прекращением финансирования ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного переворота после того, как Минобороны проинформировало его об отстранении ЧВК от ведения спецоперации и прекращении финансирования из-за отказа подписать контракты с Минобороны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью RT. 

«За несколько дней до попытки мятежа Минобороны РФ заявило – и абсолютно правильно – о том, что все вооруженные формирования должны подписать контракт с Минобороны. И все, кроме «Вагнера», стали это решение – повторюсь, абсолютно верное – исполнять. Кроме этого господина. Он отказался», – сказал он. 

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По словам Картаполова, после этого Минобороны сообщило Пригожину, что в этом случае бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут привлекаться к ведению спецоперации и им не будут выдавать материальные ресурсы.

«Ну вот и сложилось: денег больше не выделят – это первое; непомерные и глупые амбиции – второе; излишне возбужденное состояние – это третье», – добавил Картаполов, отметив, что все это привело к «госизмене и обману своих боевых товарищей». 

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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