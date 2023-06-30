ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 74,8% россиян

В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье большинство россиян отдали бы голос за «Единую Россию» – 37,9%, в то же время ВЦИОМ фиксирует снижение поддержки на 1,4 п. п. за неделю. Несмотря на падение уровня доверия к лидеру КПРФ, за партию готовы отдать голос 10,4% россиян, что на 0,4 п. п. больше, чем неделей ранее. Также выросла поддержка ЛДПР – до 9,2% (+0,6 п. п.).