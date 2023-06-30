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ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 74,8% россиян

Ведомости

Деятельность президента России Владимир Путина одобряют 74,8% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ с 19 по 25 июня. В исследовании приняли участие 1600 человек по всей России старше 18 лет, приводится среднее значение за семь дней опроса.

Уровень одобрения деятельности главы государства за неделю снизился на 1,3 процентных пункта (п. п.). С 12 по 18 июня работой Путина были довольны 76,1% граждан РФ. Уровень доверия к президенту за прошедшую неделю также снизился до 78,6% (на 0,3 п. п.). 

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Деятельность председателя правительства России Михаила Мишустина одобряют 51,7% россиян (-1,6 п. п. за неделю). Уровень доверия к премьер-министру упал за неделю на 0,9 п. п., до 60,9%. Работой кабмина довольны 50,1% жителей страны (-0,6 п. п.), говорится в результатах опроса.

Кроме того, за неделю меньше россиян стали доверять всем лидерам фракций. Уровень доверия к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову снизился до 31,3% (4,4 п. п.), к главе «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – до 31,6% (-1 п. п.), к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – до 16,4% (-2 п. п.), к главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – до 7,6% (-1,3 п. п.). 

В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье большинство россиян отдали бы голос за «Единую Россию» – 37,9%, в то же время ВЦИОМ фиксирует снижение поддержки на 1,4 п. п. за неделю. Несмотря на падение уровня доверия к лидеру КПРФ, за партию готовы отдать голос 10,4% россиян, что на 0,4 п. п. больше, чем неделей ранее. Также выросла поддержка ЛДПР – до 9,2% (+0,6 п. п.).

В то же время «Справедливая Россия – За правду» и «Новые люди» стали менее популярны. Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за них проголосовали бы 5,6% (-0,2 п. п.) и 4,3% (-0,1 п. п.) соответственно.

24 июня под предлогом якобы удара Минобороны РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» основатель компании Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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