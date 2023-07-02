В Колумбии при столкновении военных самолетов погиб пилот

Самолеты A-27 Super Tucano столкнулись 1 июля на региональной военной базе в городе Вильявисенсио, столице департамента Мета. В результате крушения погиб полковник Марио Андрес Эспиноса. По данным издания, он работал летным инструктором на Tucano – «одном из самых сложных самолетов», маневры на котором выполняются с высокой степенью риска. В ВВС Колумбии сообщили, что на место аварии для проведения расследования направили ​​инспекционную комиссию.