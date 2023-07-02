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В Колумбии при столкновении военных самолетов погиб пилот

Ведомости

Два военных самолета столкнулись в Колумбии во время учений, один пилот погиб, второй летчик не получил серьезных травм, сообщает издание Semana со ссылкой на вооруженные силы страны.

Самолеты A-27 Super Tucano столкнулись 1 июля на региональной военной базе в  городе Вильявисенсио, столице департамента Мета. В результате крушения погиб  полковник Марио Андрес Эспиноса. По данным издания, он работал летным инструктором на Tucano – «одном из самых сложных самолетов», маневры на котором выполняются с высокой степенью риска. В ВВС Колумбии сообщили, что на место аварии для проведения расследования направили ​​инспекционную комиссию.

Semana отмечает, что в 2013 г. Колумбийская корпорация авиационной промышленности (CIAC) обязала обновить 14 самолетов Tucano, которые страна купила за $40 млн в 1992 г.  В корпорации тогда заявили, что этот процесс для каждого самолета занимает четыре месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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