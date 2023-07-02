В Колумбии при столкновении военных самолетов погиб пилот
Два военных самолета столкнулись в Колумбии во время учений, один пилот погиб, второй летчик не получил серьезных травм, сообщает издание Semana со ссылкой на вооруженные силы страны.
Самолеты A-27 Super Tucano столкнулись 1 июля на региональной военной базе в городе Вильявисенсио, столице департамента Мета. В результате крушения погиб полковник Марио Андрес Эспиноса. По данным издания, он работал летным инструктором на Tucano – «одном из самых сложных самолетов», маневры на котором выполняются с высокой степенью риска. В ВВС Колумбии сообщили, что на место аварии для проведения расследования направили инспекционную комиссию.
Semana отмечает, что в 2013 г. Колумбийская корпорация авиационной промышленности (CIAC) обязала обновить 14 самолетов Tucano, которые страна купила за $40 млн в 1992 г. В корпорации тогда заявили, что этот процесс для каждого самолета занимает четыре месяца.