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Политика

В Австрии назвали позором возможную незаконную конфискацию активов России

Ведомости

Решение о конфискации российских активов в Евросоюзе должно быть таким, чтобы его нельзя было потом оспорить в суде, иначе это станет позором, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«Конфискация – это серьезное вмешательство в права. Нужно сделать так, чтобы потом ее нельзя было оспорить в Европейском суде <...>. Здесь любое решение, будь то санкции или использование замороженных финансовых средств, можно оспорить в Люксембурге в Европейском суде. И если суд отменит решение, то это станет ответным ударом и, можно сказать, позором», – сказал он (цитата по ТАСС).

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Евросоюз ранее пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет, писал Bloomberg в июне со ссылкой на доклад сообщества. Сообщалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине. В рабочей группе по этому вопросу не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС». В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину». Шалленберг отмечал, что в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».

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После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кремль назвал заморозку российских активов воровством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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