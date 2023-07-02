В Австрии назвали позором возможную незаконную конфискацию активов России

Евросоюз ранее пришел к выводу, что юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов нет, писал Bloomberg в июне со ссылкой на доклад сообщества. Сообщалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине. В рабочей группе по этому вопросу не видят «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС». В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину». Шалленберг отмечал, что в случае если российские активы будут конфискованы, а потом решение будет оспорено в судах и отменено, то это «станет дипломатической и экономической катастрофой».