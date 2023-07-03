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В Госдуму внесли законопроект о звании «Город-герой спецоперации»

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. 

Он пояснил, что такое звание предусмотрено для городов, жители которых внесли «значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО» в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября прошлого года. В городах-героях установят памятные стелы с гербом города, также будут учреждены музеи, «посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО».

По мнению Слуцкого, это закон «о людях, дух и веру в Россию, которых не сломили». 

В конце мая ЛДПР предложила вернуть звание «Город-герой» и присвоить его Донецку и Луганску «за мужество и героизм жителей». Тогда Слуцкий уточнил, что партия готовит соответствующие поправки. Комментируя инициативу, в Кремле заявили, что жители этих городов, «безусловно, <...> проявляют геройство», и добавили, что их мужество нужно отмечать. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться итогов работы законодателей по этому вопросу.

Звание «Города-героя» присваивалось в СССР тем городам, которые прославились своей обороной во время Великой Отечественной войны. Такое звание имеют 12 городов, а также Брестская крепость.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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