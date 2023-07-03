В Госдуму внесли законопроект о звании «Город-герой спецоперации»

Он пояснил, что такое звание предусмотрено для городов, жители которых внесли «значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО» в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 г., а также в Запорожской и Херсонской областях – с 30 сентября прошлого года. В городах-героях установят памятные стелы с гербом города, также будут учреждены музеи, «посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО».