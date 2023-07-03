Газета
Политика

Глава ЦИК допустила перенос выборов в новых регионах из-за ухудшения обстановки

Ведомости

В случае ухудшения обстановки на территории новых регионов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может отложить проведение выборов. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», – уточнила Памфилова, ее слова приводит пресс-служба Кремля.

Ранее по теме: Выборы в ЛНР пройдут в том числе «на прифронтовых территориях»

Она добавила, что те поправки, которые были приняты, законодательно дают возможность провести выборы во время военного положения. Она подчеркнула, что с такой инициативой в ЦИК обратились руководители четырех новых субъектов, так как «все-таки назрела необходимость провести эти выборы». По словам Памфиловой, ЦИК тесно работает с силовыми ведомствами для обеспечения безопасности.

Вместе с этим ЦИК создаст экстерриториальные участки, которые необходимы для того, чтобы жители новых регионах, если они находятся не в своем субъекте, смогли проголосовать. Такие участки будут организованы и в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы приехавшие туда строители, врачи и др. граждане также смогли принять участие в выборах.

Памфилова отметила, что в новых регионах из-за обстановки будет сложно технически запустить электронное голосование, поэтому пока сервис не будет распространяться на них.

Ранее по теме: Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к выборам на новых территориях

В 2023 г. единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые по итогам референдумов в сентябре 2022 г. вошли в состав России, военное положение было введено в октябре прошлого года.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, руководитель такого субъекта может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных