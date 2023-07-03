Глава ЦИК допустила перенос выборов в новых регионах из-за ухудшения обстановки

«И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», – уточнила Памфилова, ее слова приводит пресс-служба Кремля.