Глава ЦИК допустила перенос выборов в новых регионах из-за ухудшения обстановки
В случае ухудшения обстановки на территории новых регионов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может отложить проведение выборов. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», – уточнила Памфилова, ее слова приводит пресс-служба Кремля.
Она добавила, что те поправки, которые были приняты, законодательно дают возможность провести выборы во время военного положения. Она подчеркнула, что с такой инициативой в ЦИК обратились руководители четырех новых субъектов, так как «все-таки назрела необходимость провести эти выборы». По словам Памфиловой, ЦИК тесно работает с силовыми ведомствами для обеспечения безопасности.
Вместе с этим ЦИК создаст экстерриториальные участки, которые необходимы для того, чтобы жители новых регионах, если они находятся не в своем субъекте, смогли проголосовать. Такие участки будут организованы и в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы приехавшие туда строители, врачи и др. граждане также смогли принять участие в выборах.
Памфилова отметила, что в новых регионах из-за обстановки будет сложно технически запустить электронное голосование, поэтому пока сервис не будет распространяться на них.
В 2023 г. единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые по итогам референдумов в сентябре 2022 г. вошли в состав России, военное положение было введено в октябре прошлого года.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, руководитель такого субъекта может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.