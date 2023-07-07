Бывшего президента Коста-Рики обвинили в злоупотреблении влиянием
Прокуратура Коста-Рики предъявила обвинение бывшему президенту страны Луису Гильермо Солису Ривере, который руководил страной с 2014 г. по 2018 г., и четырем членам его правительства в злоупотреблении влиянием в деле о закрытии государственного банка Bancredito. Об этом пишет Observador.
Согласно обвинительному заключению, по решению Солиса и других фигурантов были выделены деньги из казны на поддержку банка без учета того, что вероятность возврата средств была крайне низкой. Правительство согласилось это сделать без экспертного обоснования. В прокуратуре подчеркнули, что фигуранты приняли такое решение, чтобы предотвратить «ущерб имиджу правительства Солиса». Однако их действия нанесли «ущерб государственным финансам и общественным интересам».
Солис в Twitter заявил, что отвергает предъявленные обвинения. Он отметил, что его правительство всегда действовало в соответствии с законом, «стремясь принести пользу стране и защитить интересы кредиторов банка и права его работников».
В 2017 г. банк Bancredito объявил о своем закрытии.