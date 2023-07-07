Бывшего президента Коста-Рики обвинили в злоупотреблении влиянием

Согласно обвинительному заключению, по решению Солиса и других фигурантов были выделены деньги из казны на поддержку банка без учета того, что вероятность возврата средств была крайне низкой. Правительство согласилось это сделать без экспертного обоснования. В прокуратуре подчеркнули, что фигуранты приняли такое решение, чтобы предотвратить «ущерб имиджу правительства Солиса». Однако их действия нанесли «ущерб государственным финансам и общественным интересам».