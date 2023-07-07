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Политика

Бывшего президента Коста-Рики обвинили в злоупотреблении влиянием

Ведомости

Прокуратура Коста-Рики предъявила обвинение бывшему президенту страны Луису Гильермо Солису Ривере, который руководил страной с 2014 г. по 2018 г., и четырем членам его правительства в злоупотреблении влиянием в деле о закрытии государственного банка Bancredito. Об этом пишет Observador.

Согласно обвинительному заключению, по решению Солиса и других фигурантов были выделены деньги из казны на поддержку банка без учета того, что вероятность возврата средств была крайне низкой. Правительство согласилось это сделать без экспертного обоснования. В прокуратуре подчеркнули, что фигуранты приняли такое решение, чтобы предотвратить «ущерб имиджу правительства Солиса». Однако их действия нанесли «ущерб государственным финансам и общественным интересам».

Солис в Twitter заявил, что отвергает предъявленные обвинения. Он отметил, что его правительство всегда действовало в соответствии с законом, «стремясь принести пользу стране и защитить интересы кредиторов банка и права его работников».

В 2017 г. банк Bancredito объявил о своем закрытии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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