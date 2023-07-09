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В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента

Ведомости

В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента, избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00, сообщает ЦИК республики.

В Узбекистане 28 июня стартовало досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до 5 июля, а 9 июля состоятся сами выборы.

Эти досрочные (за три года до истечения полномочий) выборы стали возможны после внесения поправок в Конституцию по итогам референдума в мае. Они предусматривают увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. Согласно поправкам, действующий президент Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, получил право еще дважды баллотироваться на этот пост и в случае победы на текущих и будущих выборах сможет править до 2037 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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