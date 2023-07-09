СМИ: Польша передала Украине около 10 вертолетов Ми-24
Варшава недавно передала Киеву около 10 вертолетов Ми-24, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, передача вертолетов, которые должны помочь Украине в контрнаступлении, не разглашалась.
7 июля стало известно, что боевые вертолеты и боеприпасы передаст Киеву Чехия. Кроме того, Прага поставит учебные симуляторы для подготовки пилотов, в том числе летчиков для истребителей F-16, чтобы обучение шло на территории Украины.
В конце июня власти Латвии сообщили, что республика намерена передать Украине все имеющиеся у нее вертолеты. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш также заявил, что Латвия уже отправила Киеву все свои ракеты Stinger.
По данным Кильского института, с 22 января 2022 г. по 31 января 2023 г. лидером по абсолютным согласованным обещанным поставкам остаются США – 42,8 млрд евро. Второе место – у ФРГ (7,5 млрд евро), третье – у Великобритании (6,58 млрд евро). Четвертое место занимает Польша с 3 млрд евро обязательств по поставкам вооружений, пятое – Нидерланды (2,45 млрд евро).
В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.