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СМИ: Польша передала Украине около 10 вертолетов Ми-24

Ведомости

Варшава недавно передала Киеву около 10 вертолетов Ми-24, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

По данным издания, передача вертолетов, которые должны помочь Украине в контрнаступлении, не разглашалась. 

7 июля стало известно, что боевые вертолеты и боеприпасы передаст Киеву Чехия. Кроме того, Прага поставит учебные симуляторы для подготовки пилотов, в том числе летчиков для истребителей F-16, чтобы обучение шло на территории Украины.

В конце июня власти Латвии сообщили, что республика намерена передать Украине все имеющиеся у нее вертолеты. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш также заявил, что Латвия уже отправила Киеву все свои ракеты Stinger.

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По данным Кильского института, с 22 января 2022 г. по 31 января 2023 г. лидером по абсолютным согласованным обещанным поставкам остаются США – 42,8 млрд евро. Второе место – у ФРГ (7,5 млрд евро), третье – у Великобритании (6,58 млрд евро). Четвертое место занимает Польша с 3 млрд евро обязательств по поставкам вооружений, пятое – Нидерланды (2,45 млрд евро). 

В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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