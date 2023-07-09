Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 453 самолета, 241 вертолет, свыше 4900 беспилотников, а также более 10 600 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.