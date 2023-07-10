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Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала китайскому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«[Президент РФ Владимир Путин] передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что перед отъездом в КНР Путин попросил ее передать Си Цзиньпину «теплое приветствие и наилучшие пожелания». По ее словам, российский лидер тепло вспоминал визит председателя КНР в марте и «длительные результативные переговоры» с ним.

В марте Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

В ходе той же поездки Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай. В мае председатель правительства прибыл в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином, а также познакомился со своим визави, премьером Госсовета Ли Цяном, который получил этот пост в марте 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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