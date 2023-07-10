Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина

В ходе той же поездки Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай. В мае председатель правительства прибыл в Пекин, где провел переговоры с Си Цзиньпином, а также познакомился со своим визави, премьером Госсовета Ли Цяном, который получил этот пост в марте 2023 г.