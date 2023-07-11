Воронежская и Ростовская области создадут вместе с ДНР и ЛНР содружество «Донбасс»

В июне 2022 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев предлагал объединить Ростовскую и Воронежскую области с ЛНР и ДНР для создания макрорегиона, напоминает «Вести Воронеж», хотя эксперты отнеслись к этой идее скептически. В июле того же года Голубев говорил в комментарии ТАСС о планах по созданию содружества с Воронежской областью и ЛДНР. Тогда он отметил, что до 2014 г. существовало соглашение о «Еврорегионе Донбасс». «Мы планируем, по сути, это соглашение заново оживить, сейчас над этим работаем. Наверно, уже будет называться не "Еврорегион", возможно "Содружество «Донбасс", – сказал он тогда.