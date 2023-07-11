Воронежская и Ростовская области создадут вместе с ДНР и ЛНР содружество «Донбасс»
Воронежская и Ростовская области в августе намерены подписать соглашение с Донецкой и Луганской народными республиками о создании содружества «Донбасс». Об этом сообщил департамент экономического развития Воронежской области.
«Богатый промышленный и научный, образовательный, культурный и туристический потенциал Воронежской и Ростовской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик будет объединен в Содружестве «Донбасс», – говорится в сообщении.
Проект этого соглашения 10 июля представил глава департамента экономического развития Данил Кустов на заседании правительства Воронежской области. По словам чиновника, создание содружества позволит возродить исторически сложившиеся связи четырех регионов и углубить дальнейшее сотрудничество. Речь идет о кооперации в области инвестиций, торговли, бизнеса и промышленности, а также науки, образования, медицины, культуры и спорта, добавил он. Такой шаг также поспособствует интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, которая должна завершиться в ходе переходного периода до 2026 г.
Президиум правительства Воронежской области поддержал проект соглашения, его подписание планируется провести в конце августа, во время торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от сил нацистской Германии.
В июне 2022 г. губернатор Ростовской области Василий Голубев предлагал объединить Ростовскую и Воронежскую области с ЛНР и ДНР для создания макрорегиона, напоминает «Вести Воронеж», хотя эксперты отнеслись к этой идее скептически. В июле того же года Голубев говорил в комментарии ТАСС о планах по созданию содружества с Воронежской областью и ЛДНР. Тогда он отметил, что до 2014 г. существовало соглашение о «Еврорегионе Донбасс». «Мы планируем, по сути, это соглашение заново оживить, сейчас над этим работаем. Наверно, уже будет называться не "Еврорегион", возможно "Содружество «Донбасс", – сказал он тогда.
В конце сентября 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.