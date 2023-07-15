Газета
Политика

Китай выступил против демонстрации оружия в Южно-Китайском море

Ведомости

Экстерриториальным странам следует уважать усилия Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), не нужно посылать в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты и провоцировать разногласия между странами региона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который принимал участие во встрече глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества в Джакарте.

«Китаю и АСЕАН не нужны учителя. Мы полностью уверены в себе, мудры и способны работать сообща, чтобы решить проблему Южно-Китайского моря и превратить его в море мира, дружбы и сотрудничества», – передает слова Ван И пресс-служба МИД КНР (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее по теме: Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня

Дипломат выразил надежду, что «экстерриториальные страны будут уважать усилия Китая и АСЕАН и играть активную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот». Он призвал прекратить направлять в Южно-Китайское море «так много современных кораблей и самолетов, чтобы демонстрировать свою мощь», а также провоцировать и использовать разногласия между странами региона для «достижения своих собственных геополитических интересов».

По его словам, Южно-Китайское море сейчас является одним из самых безопасных и свободных для судоходства морских районов в мире.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных