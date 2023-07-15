Китай выступил против демонстрации оружия в Южно-Китайском море

Дипломат выразил надежду, что «экстерриториальные страны будут уважать усилия Китая и АСЕАН и играть активную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот». Он призвал прекратить направлять в Южно-Китайское море «так много современных кораблей и самолетов, чтобы демонстрировать свою мощь», а также провоцировать и использовать разногласия между странами региона для «достижения своих собственных геополитических интересов».