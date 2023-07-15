Китай выступил против демонстрации оружия в Южно-Китайском море
Экстерриториальным странам следует уважать усилия Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), не нужно посылать в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты и провоцировать разногласия между странами региона, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, который принимал участие во встрече глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества в Джакарте.
«Китаю и АСЕАН не нужны учителя. Мы полностью уверены в себе, мудры и способны работать сообща, чтобы решить проблему Южно-Китайского моря и превратить его в море мира, дружбы и сотрудничества», – передает слова Ван И пресс-служба МИД КНР (цитата по «Интерфаксу»).
Дипломат выразил надежду, что «экстерриториальные страны будут уважать усилия Китая и АСЕАН и играть активную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот». Он призвал прекратить направлять в Южно-Китайское море «так много современных кораблей и самолетов, чтобы демонстрировать свою мощь», а также провоцировать и использовать разногласия между странами региона для «достижения своих собственных геополитических интересов».
По его словам, Южно-Китайское море сейчас является одним из самых безопасных и свободных для судоходства морских районов в мире.