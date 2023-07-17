Союз экспортеров зерна сообщил о продолжении контрактных обязательств
Российские экспортеры зерна продолжат выполнять свои обязательства вне зависимости от отмены зерновой сделки. Об этом заявили в Союзе экспортеров зерна.
«Россия – крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки», – говорится в сообщении.
В представительстве заверили, что контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены.
17 июля, в день окончания срока действия зерновой сделки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Он подчеркнул, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.
Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.