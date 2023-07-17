Союз экспортеров зерна сообщил о продолжении контрактных обязательств

Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.