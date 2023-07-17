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Союз экспортеров зерна сообщил о продолжении контрактных обязательств

Ведомости

Российские экспортеры зерна продолжат выполнять свои обязательства вне зависимости от отмены зерновой сделки. Об этом заявили в Союзе экспортеров зерна.

«Россия – крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы высоко ценим доверие своих клиентов и планируем и дальше снабжать их российским зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг зерновой сделки», – говорится в сообщении.

В представительстве заверили, что контрактные обязательства российских экспортеров зерна будут выполнены.

17 июля, в день окончания срока действия зерновой сделки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фактически черноморские договоренности прекратили свое действие. Он подчеркнул, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.

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Сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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