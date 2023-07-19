Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».