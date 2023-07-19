Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве
В Киеве слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Он также уточнил, что ПВО работает и в Киевской области.
Помимо Киевской области воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Днепропетровской области и Одессе.
Утром в Telegram-канале Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщалось о ракетной опасности в ряде регионов, в том числе в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях.
Накануне, 18 июля, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли высокоточный «удар возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».