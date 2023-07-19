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Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Ведомости

В Киеве слышны взрывы, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он также уточнил, что ПВО работает и в Киевской области.

Помимо Киевской области воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Днепропетровской области и Одессе.

Утром в Telegram-канале Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщалось о ракетной опасности в ряде регионов, в том числе в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской областях.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по объектам ВСУ в районе Одессы

Накануне, 18 июля, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли высокоточный «удар возмездия» по объектам, где велась подготовка к терактам на территории России при помощи беспилотных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате произошедшего погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. Позже президент России Владимир Путин пообещал ответить на теракт. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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