Минобороны Турции заявило, что рассчитывает на возобновление зерновой сделки
Минобороны Турции выразило надежду на продолжение зерновой сделки, контакты с участниками соглашения продолжаются. Об этом сообщило агентство Ihlas Haber (IHA) со ссылкой на заявление ведомства.
«Мы надеемся, что инициатива “Зерновой коридор” будет продолжена, доказывая, что кризисы можно разрешать с помощью доброй воли и диалога», – говорится в сообщении. Турецкой военное ведомство уточнило, что контакты с официальными лицами ООН, России и Украины все еще продолжаются.
Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля прошлого года представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.
При этом в Киеве заявили, что планируют продолжить черноморскую инициативу и без России, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Позже Минобороны России объявило некоторые районы в Черном море временно опасными для судоходства в связи с прекращением соглашения. Кроме того, с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».