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Минобороны Турции заявило, что рассчитывает на возобновление зерновой сделки

Ведомости

Минобороны Турции выразило надежду на продолжение зерновой сделки, контакты с участниками соглашения продолжаются. Об этом сообщило агентство Ihlas Haber (IHA) со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы надеемся, что инициатива “Зерновой коридор” будет продолжена, доказывая, что кризисы можно разрешать с помощью доброй воли и диалога», – говорится в сообщении. Турецкой военное ведомство уточнило, что контакты с официальными лицами ООН, России и Украины все еще продолжаются.

Россия вышла из зерновой сделки, которая была подписана 22 июля прошлого года представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки. Глава государства Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что сделка может быть возобновлена при условии, если требования России будут учитываться и реализовываться.

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При этом в Киеве заявили, что планируют продолжить черноморскую инициативу и без России, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже Минобороны России объявило некоторые районы в Черном море временно опасными для судоходства в связи с прекращением соглашения. Кроме того, с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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