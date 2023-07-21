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Политика

Пентагон решил усилить присутствие США в Ормузском проливе в ответ на действия Ирана

Ведомости

США усилят военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями – USS Bataan и USS Carter Hall – в ответ на действия Ирана. Об этом сказано в сообщении ведомства.

«В ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли в Ормузском проливе и окружающих его водах министр обороны отдал приказ о развертывании части десантной группы/экспедиционного подразделения морской пехоты BATAAN (ARG/MEU), состоящей из авианосцев USS Bataan, USS Carter Hall и связанного с ними персонала и техники», – сказано в сообщении.

Ранее США уже направили эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35 для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. В свою очередь, министр обороны Ирана отметил, что никто не может угрожать Ирану, который обладает большой силой и авторитетом.

В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, сообщило, что иранские военные предприняли попытку задержать два нефтяных танкера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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