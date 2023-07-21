Пентагон решил усилить присутствие США в Ормузском проливе в ответ на действия Ирана

«В ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли в Ормузском проливе и окружающих его водах министр обороны отдал приказ о развертывании части десантной группы/экспедиционного подразделения морской пехоты BATAAN (ARG/MEU), состоящей из авианосцев USS Bataan, USS Carter Hall и связанного с ними персонала и техники», – сказано в сообщении.