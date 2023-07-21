Пентагон решил усилить присутствие США в Ормузском проливе в ответ на действия Ирана
США усилят военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями – USS Bataan и USS Carter Hall – в ответ на действия Ирана. Об этом сказано в сообщении ведомства.
«В ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли в Ормузском проливе и окружающих его водах министр обороны отдал приказ о развертывании части десантной группы/экспедиционного подразделения морской пехоты BATAAN (ARG/MEU), состоящей из авианосцев USS Bataan, USS Carter Hall и связанного с ними персонала и техники», – сказано в сообщении.
Ранее США уже направили эсминец USS Thomas Hudner и истребители F-16 и F-35 для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. В свою очередь, министр обороны Ирана отметил, что никто не может угрожать Ирану, который обладает большой силой и авторитетом.
В начале июля агентство Associated Press со ссылкой на Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, сообщило, что иранские военные предприняли попытку задержать два нефтяных танкера.