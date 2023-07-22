Теща президента Южной Кореи была задержана после отклонения апелляции по делу о подделке документа
Теща президента Южной Кореи Чхве Ын Сун была задержана после того, как 3-я уголовная палата окружного суда Ыйджонбу отклонила ее апелляцию по делу о подделке документа, сообщило агентство Yonhap.
Апелляционный суд оставил в силе ранее вынесенный в отношении женщины приговор. Чхве Ын Сун обвинялась в подделке финансового документа, который был использован при совершении сделки по покупке земли. В декабре 2021 г. она была приговорена к одному году тюремного заключения.
Издание JoongAng уточняет, что Чхве Ын Сун обвинялась в подделке финансовой справки, использованной при покупке земли в городе Соннам в период с апреля по октябрь 2013 г. Из документа следовало, что на счет женщины якобы были внесены 34,7 млрд вон (около $27 млн). Судья аргументировал оставление приговора в силе тяжестью совершенного преступления.
Издание также сообщает, что бывший глава Демократической партии Сон Ён Гиль уже пообещал подать жалобу в прокуратуру центрального округа Сеула на президента Юн Сок Ёля, поскольку, по его словам, тот «лгал» на последних выборах главы государства о степени серьезности обвинений в отношении его тещи.