Теща президента Южной Кореи была задержана после отклонения апелляции по делу о подделке документа

Издание JoongAng уточняет, что Чхве Ын Сун обвинялась в подделке финансовой справки, использованной при покупке земли в городе Соннам в период с апреля по октябрь 2013 г. Из документа следовало, что на счет женщины якобы были внесены 34,7 млрд вон (около $27 млн). Судья аргументировал оставление приговора в силе тяжестью совершенного преступления.