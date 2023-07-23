Байден более 30 лет назад заявил, что не доживет до 2020 года

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 г. 80-летний политик - самый пожилой президент за всю историю США. К примеру, Рональду Рейгану исполнилось 69 лет, когда он занял должность президента в 1981 г. В возрасте 77 лет он сложил свои полномочия. Джорджу Бушу-старшему было 64 года, когда его избрали главой государства в 1989 г. Предыдущему президенту США Дональду Трампу сейчас 77 лет.