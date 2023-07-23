Байден более 30 лет назад заявил, что не доживет до 2020 года
Президент США Джо Байден, выступая в 1991 г. перед студентами Детройтского юридического колледжа, заявил, что, скорее всего, не доживет до 2020 г. Издание New York Post опубликовало архивную видеозапись его выступления.
Выступая перед студентами, Байден был в статусе сенатора от штата Делавэр. Нынешний президент говорил о важности выбора судей Верховного суда, которые занимают пост пожизненно. «Если они доживут — если судья [Дэвид] Саутер, дай бог, доживет до среднего возраста судей сейчас, он будет принимать знаковые решения в 2020 г. Я умру [к этому времени], по всей вероятности», — заявлял Байден.
Судья Саутер ушел в отставку в 2009 г. Cам политик жив и на сегодняшний день является президентом страны, пишет New York Post.
Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 г. 80-летний политик - самый пожилой президент за всю историю США. К примеру, Рональду Рейгану исполнилось 69 лет, когда он занял должность президента в 1981 г. В возрасте 77 лет он сложил свои полномочия. Джорджу Бушу-старшему было 64 года, когда его избрали главой государства в 1989 г. Предыдущему президенту США Дональду Трампу сейчас 77 лет.
Американские и российские СМИ активно критикуют и высмеивают некоторые поступки и заявления президента США, связывая их с преклонным возрастом политика. Так, накануне президент США не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии, а в августе 2022 г. СМИ обратили внимание, как Байден пытался пожать руку пустому месту.
В апреле Байден объявил о планах участвовать в выборах президента США в 2024-м. Ранее он говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей.