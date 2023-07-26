Минобороны сообщило о поражении ВСУ на купянском направлении
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиадурами поразил 14-ю отдельную мехбригаду ВСУ на купянском направлении. Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он.
Помимо этого, Зыбинский рассказал об ударах по позициям подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.
По данным Минобороны на 25 июля, артиллерия группировки войск «Запад» поразила 14-ю и 43-ю мехбригаду ВСУ, а также 103-ю бригаду теробороны. В результате погибли до 35 украинских военнослужащих, ВСУ также потеряли три автомобиля и по две боевые бронированные машины и гаубицы Д-20.
Всего за сутки на 25 июля российские военнослужащие отразили атаки ВСУ донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В общей сложности на трех направлениях было отражено 16 атак, в том числе 8 – на донецком направлении и по 4 – на краснолиманском и южнодонецком направлениях. Помимо этого, ВС России уничтожили несколько складов боеприпасов на донецком и краснолиманском направлениях. Кроме того, на краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов и взяли под контроль населенный пункт Сергеевка.