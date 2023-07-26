Минобороны сообщило о поражении ВСУ на купянском направлении

Всего за сутки на 25 июля российские военнослужащие отразили атаки ВСУ донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В общей сложности на трех направлениях было отражено 16 атак, в том числе 8 – на донецком направлении и по 4 – на краснолиманском и южнодонецком направлениях. Помимо этого, ВС России уничтожили несколько складов боеприпасов на донецком и краснолиманском направлениях. Кроме того, на краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов и взяли под контроль населенный пункт Сергеевка.