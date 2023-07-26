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Минобороны сообщило о поражении ВСУ на купянском направлении

Ведомости

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиадурами поразил 14-ю отдельную мехбригаду ВСУ на купянском направлении. Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он.

Помимо этого, Зыбинский рассказал об ударах по позициям подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

По данным Минобороны на 25 июля, артиллерия группировки войск «Запад» поразила 14-ю и 43-ю мехбригаду ВСУ, а также 103-ю бригаду теробороны. В результате погибли до 35 украинских военнослужащих, ВСУ также потеряли три автомобиля и по две боевые бронированные машины и гаубицы Д-20.

Всего за сутки на 25 июля российские военнослужащие отразили атаки ВСУ донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В общей сложности на трех направлениях было отражено 16 атак, в том числе 8 – на донецком направлении и по 4 – на краснолиманском и южнодонецком направлениях. Помимо этого, ВС России уничтожили несколько складов боеприпасов на донецком и краснолиманском направлениях. Кроме того, на краснолиманском направлении российские военнослужащие пресекли деятельность группы диверсантов и взяли под контроль населенный пункт Сергеевка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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