В России могут создать юридический «щит» от решений западных судов
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в ведомстве обсуждают идею создания международного договора, позволяющего запретить исполнение в России иностранных судебных актов по нелегитимным санкциям Запада.
«Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута, который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока», – сказал он в ходе своего выступления на круглом столе в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге (цитата по «РИА Новости»).
Чуйченко пояснил, что важно выработать «многосторонний, межрегиональный щит», за которым российские граждане и компании могли бы выстраивать экономические отношения без санкционных рисков.
На фоне спецоперации на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России и отечественных компаний. Российские власти неоднократно указывали на нелегитимность санкций и говорили об угрозе из-за введенных ограничений для мировой экономики.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.