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Политика

В России могут создать юридический «щит» от решений западных судов

Ведомости

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что в ведомстве обсуждают идею создания международного договора, позволяющего запретить исполнение в России иностранных судебных актов по нелегитимным санкциям Запада.

«Мы всерьез думаем над созданием блокирующего статута, который запрещал бы исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение нелегитимных санкций, применяемых странами западного блока», – сказал он в ходе своего выступления на круглом столе в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге (цитата по «РИА Новости»).

Чуйченко пояснил, что важно выработать «многосторонний, межрегиональный щит», за которым российские граждане и компании могли бы выстраивать экономические отношения без санкционных рисков.

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На фоне спецоперации на Украине США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России и отечественных компаний. Российские власти неоднократно указывали на нелегитимность санкций и говорили об угрозе из-за введенных ограничений для мировой экономики.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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