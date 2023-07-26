В России могут создать юридический «щит» от решений западных судов

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны попытались отключить финансовую систему России от каналов коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, отметил президент. При этом, по словам Путина, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе.