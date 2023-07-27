Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Сенатор от Тульской области, член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Панченко скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя верхней палаты парламента.
Это произошло 26 июля. По информации ТАСС, причиной смерти стала продолжительная болезнь сенатора. Прощание с Панченко состоится утром 28 июля в городе Алексин Тульской области, писали местные СМИ.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уже выразил соболезнования родным и близким сенатора, передает пресс-служба правительства региона.
Игорь Панченко родился 18 мая 1963 г., окончил Тульский политехнический институт (сейчас – Тульский государственный университет). Начиная с 2004 г. он избирался депутатом Тульской областной думы и входил в составы четвертого и пятого созывов, в 2009 г. он стал председателем Тульской облдумы. В 2014 г. был переизбран в состав Тульской облдумы шестого созыва, но отказался от мандата в связи с переходом на работу в Совфед.
В 2006 г. Панченко был удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». С 2000 по 2014 г. он возглавлял одно из крупнейших машиностроительных предприятий Тульской области – «Тяжпромарматура». Помимо этого, Панченко имеет звание «Почетный гражданин Тульской области». В 2012 г. он был награжден орденом Почета.