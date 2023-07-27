Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Игорь Панченко родился 18 мая 1963 г., окончил Тульский политехнический институт (сейчас – Тульский государственный университет). Начиная с 2004 г. он избирался депутатом Тульской областной думы и входил в составы четвертого и пятого созывов, в 2009 г. он стал председателем Тульской облдумы. В 2014 г. был переизбран в состав Тульской облдумы шестого созыва, но отказался от мандата в связи с переходом на работу в Совфед.