В Орловской области задержали мужчину за попытку вступить в ВСУ

На кадрах, опубликованных ФСБ, содержится текст заявления мужчины, который он направил в признанный в России террористическим «Легион "Свобода России". В сообщении мужчина пишет, что поддерживает Украину с 2014 г. и хочет переехать из России "для вступления в иностранный легион в любом качестве". Из опубликованных фрагментов переписки следует, что мужчине 39 лет, он работал юристом.