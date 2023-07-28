В Орловской области задержали мужчину за попытку вступить в ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ и получить украинское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
По информации ФСБ, мужчина обратился в СБУ, миграционную службу и МИД Украины, чтобы получить информацию о правилах въезда на территорию Украины. Задержанный также написал заявление о выходе из российского гражданства.
На кадрах, опубликованных ФСБ, содержится текст заявления мужчины, который он направил в признанный в России террористическим «Легион "Свобода России". В сообщении мужчина пишет, что поддерживает Украину с 2014 г. и хочет переехать из России "для вступления в иностранный легион в любом качестве". Из опубликованных фрагментов переписки следует, что мужчине 39 лет, он работал юристом.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание за участие в террористической организации предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.