Газета
Политика

В Орловской области задержали мужчину за попытку вступить в ВСУ

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ и получить украинское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. 

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС). 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По информации ФСБ, мужчина обратился в СБУ, миграционную службу и МИД Украины, чтобы получить информацию о правилах въезда на территорию Украины. Задержанный также написал заявление о выходе из российского гражданства. 

На кадрах, опубликованных ФСБ, содержится текст заявления мужчины, который он направил в признанный в России террористическим «Легион "Свобода России". В сообщении мужчина пишет, что поддерживает Украину с 2014 г. и хочет переехать из России "для вступления в иностранный легион в любом качестве". Из опубликованных фрагментов переписки следует, что мужчине 39 лет, он работал юристом. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание за участие в террористической организации предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных