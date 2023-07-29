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Медведев назвал опасным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «потенциально опасным» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, судьи МУС «продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России», при этом игнорируя принципы международного права, согласно которому действия договоров не распространяются на не присоединившиеся к нему страны.

«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», – написал Медведев.

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Также он подчеркнул, что судьи злоупотребляют своим мандатом «в угоду суицидальным намерениям дряхлеющего гегемона». Медведев напомнил, что универсальная юрисдикция дается МУС в случае передачи производства Совбезом ООН, «а ничего подобного в настоящее время нет и, понятно, не будет». Также он указал, что юрисдикцию МУС не признают трое из пяти постоянных членов Совбеза ООН – Россия, Китай и США.

«Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli (поводом для войны – "Ведомости")», – подытожил Медведев.

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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