Медведев назвал опасным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «потенциально опасным» решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, судьи МУС «продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России», при этом игнорируя принципы международного права, согласно которому действия договоров не распространяются на не присоединившиеся к нему страны.
«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия», – написал Медведев.
Также он подчеркнул, что судьи злоупотребляют своим мандатом «в угоду суицидальным намерениям дряхлеющего гегемона». Медведев напомнил, что универсальная юрисдикция дается МУС в случае передачи производства Совбезом ООН, «а ничего подобного в настоящее время нет и, понятно, не будет». Также он указал, что юрисдикцию МУС не признают трое из пяти постоянных членов Совбеза ООН – Россия, Китай и США.
«Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli (поводом для войны – "Ведомости")», – подытожил Медведев.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными.