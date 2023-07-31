Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР
Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Николаевка в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что за последние сутки ВСУ предприняли несколько атак на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В сумме на трех направлениях было отражено 15 атак, в том числе 11 – на Донецком направлении и две – на Краснолиманском.
Столько же было отражено на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, на этих направлениях было отражено в совокупности пять атак групп диверсантов. В частности, деятельность трех из них была пресечена в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.
30 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по Донецкому, Южнодонецкому и Краснолиманскому направлениям. За сутки было отражено восемь атак противника на Донецком направлении и три – на Краснолиманском. Помимо этого на Донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов, на Южнодонецком – пресечена деятельность группы диверсантов. Кроме того, ВС России сбили вертолет Ми-8 на Херсонском направлении.