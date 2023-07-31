Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР

30 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по Донецкому, Южнодонецкому и Краснолиманскому направлениям. За сутки было отражено восемь атак противника на Донецком направлении и три – на Краснолиманском. Помимо этого на Донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов, на Южнодонецком – пресечена деятельность группы диверсантов. Кроме того, ВС России сбили вертолет Ми-8 на Херсонском направлении.