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Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР

Ведомости

Российская система ПВО сбила украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Николаевка в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. 

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сказано в сообщении.

В Минобороны также рассказали, что за последние сутки ВСУ предприняли несколько атак на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. В сумме на трех направлениях было отражено 15 атак, в том числе 11 – на Донецком направлении и две – на Краснолиманском.

Столько же было отражено на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, на этих направлениях было отражено в совокупности пять атак групп диверсантов. В частности, деятельность трех из них была пресечена в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

30 июля Минобороны сообщило о продолжающихся попытках ВСУ наступать по Донецкому, Южнодонецкому и Краснолиманскому направлениям. За сутки было отражено восемь атак противника на Донецком направлении и три – на Краснолиманском. Помимо этого на Донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов, на Южнодонецком – пресечена деятельность группы диверсантов. Кроме того, ВС России сбили вертолет Ми-8 на Херсонском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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