Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Черноморский флот
Ночью 1 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», – говорится в сообщении.
В результате атака была отражена, все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли продолжили работу в море, подчеркнули в ведомстве.
В конце июля ВСУ уже пытались атаковать российский корабль «Сергей Котов» двумя быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Катера противника были уничтожены на дистанции 1000 и 800 м. В результате произошедшего никто не пострадал.
11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены. В результате происшествия обошлось без пострадавших, корабль повреждений не получил.