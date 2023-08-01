Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Черноморский флот

11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены. В результате происшествия обошлось без пострадавших, корабль повреждений не получил.