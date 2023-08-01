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Минобороны сообщило о ночной атаке ВСУ на Черноморский флот

Ведомости

Ночью 1 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами два корабля Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли “Сергей Котов” и “Василий Быков” Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», – говорится в сообщении.

В результате атака была отражена, все три катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли продолжили работу в море, подчеркнули в ведомстве.

В конце июля ВСУ уже пытались атаковать российский корабль «Сергей Котов» двумя быстроходными управляемыми безэкипажными катерами. Катера противника были уничтожены на дистанции 1000 и 800 м. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее по теме: Минобороны показало видео отражения атаки катеров ВСУ на корабль «Приазовье»

11 июня Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье», который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Все катера были уничтожены. В результате происшествия обошлось без пострадавших, корабль повреждений не получил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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