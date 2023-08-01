Газета
Политика

Матвиенко анонсировала обновление Совета Федерации после выборов

Ведомости

Состав Совета Федерации обновится на 40% из состава сенаторов от регионов, в которых в этом году пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний. Об этом председатель верхней палаты парламента сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов», – уточнила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба Кремля.

Ранее по теме: Как минимум 13 сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Спикер Совфеда отметила, что каждый сентябрь к ним приходят новые и свежие люди, «вливается, что называется, новая кровь». «Это самые достойные и уважаемые люди из регионов, каждый со своей школой, опытом. Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят», – отметила она.

«Ведомости» писали, что как минимум 13 сенаторов покинут Совфед после региональных выборов, которые пройдут 10 сентября. Они не попали в тройки кандидатов, выдвигаемых кандидатами в губернаторы, либо не идут на выборы в региональный парламент. При этом в общей сложности потенциально могут смениться 44 члена верхней палаты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных