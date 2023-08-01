Матвиенко анонсировала обновление Совета Федерации после выборов

Спикер Совфеда отметила, что каждый сентябрь к ним приходят новые и свежие люди, «вливается, что называется, новая кровь». «Это самые достойные и уважаемые люди из регионов, каждый со своей школой, опытом. Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят», – отметила она.