Матвиенко анонсировала обновление Совета Федерации после выборов
Состав Совета Федерации обновится на 40% из состава сенаторов от регионов, в которых в этом году пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний. Об этом председатель верхней палаты парламента сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов», – уточнила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба Кремля.
Спикер Совфеда отметила, что каждый сентябрь к ним приходят новые и свежие люди, «вливается, что называется, новая кровь». «Это самые достойные и уважаемые люди из регионов, каждый со своей школой, опытом. Это дает нам возможность всегда в более широком поле обсуждать любые вопросы, проблемы, которые остро стоят», – отметила она.
«Ведомости» писали, что как минимум 13 сенаторов покинут Совфед после региональных выборов, которые пройдут 10 сентября. Они не попали в тройки кандидатов, выдвигаемых кандидатами в губернаторы, либо не идут на выборы в региональный парламент. При этом в общей сложности потенциально могут смениться 44 члена верхней палаты.