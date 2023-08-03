Посол Китая: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Ранее члены НАТО активизировали обсуждение открытия офиса связи в Японии. По данным телеканала NHK, против такой инициативы выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не отказался от планов по созданию офиса в Токио. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в будущем. При этом Столтенберг не назвал сроки учреждения офиса.