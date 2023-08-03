Посол Китая: НАТО может спровоцировать новую холодную войну
Расширение НАТО может привести к началу новой холодной войны. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.
«Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», – сказал он.
По его словам, НАТО является «пережитком холодной войны», поэтому альянс «должен был прекратить свое существование» с ее окончанием. Чжан Ханьхуэй также обвинил блок в «разжигании огня» и «разрушения стабильности» в мире в течение уже более 30 лет. Он добавил, что расширение НАТО стало «главной причиной обострения украинского кризиса».
Теперь, заявил Чжан Ханьхуэй, «запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он обратил внимание, что стремление альянса к расширению на восток нарушает международное право, в частности ограничения Устава ООН.
Дипломат добавил, что продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе «не встречает поддержки», несогласие есть даже среди членов альянса.
Ранее члены НАТО активизировали обсуждение открытия офиса связи в Японии. По данным телеканала NHK, против такой инициативы выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не отказался от планов по созданию офиса в Токио. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в будущем. При этом Столтенберг не назвал сроки учреждения офиса.