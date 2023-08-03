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Политика

Посол Китая: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Ведомости

Расширение НАТО может привести к началу новой холодной войны. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС. 

«Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», – сказал он.

По его словам, НАТО является «пережитком холодной войны», поэтому альянс «должен был прекратить свое существование» с ее окончанием. Чжан Ханьхуэй также обвинил блок в «разжигании огня» и «разрушения стабильности» в мире в течение уже более 30 лет. Он добавил, что расширение НАТО стало «главной причиной обострения украинского кризиса».

Теперь, заявил Чжан Ханьхуэй, «запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он обратил внимание, что стремление альянса к расширению на восток нарушает международное право, в частности ограничения Устава ООН.

Дипломат добавил, что продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе «не встречает поддержки», несогласие есть даже среди членов альянса. 

Ранее члены НАТО активизировали обсуждение открытия офиса связи в Японии. По данным телеканала NHK, против такой инициативы выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не отказался от планов по созданию офиса в Токио. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в будущем. При этом Столтенберг не назвал сроки учреждения офиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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