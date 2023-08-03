МИД Норвегии заявил о желании поддерживать контакты с Россией

Россия инициировала список недружественных стран в мае 2021 г., который подразумевает «недружественные действия» со стороны внесенных в этот перечень стран в отношении российских дипломатических и консульских работников и устанавливает ряд ограничений. В частности, Россия может устанавливать количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.