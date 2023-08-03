Газета
Политика

МИД Норвегии заявил о желании поддерживать контакты с Россией

Ведомости

Норвегия заинтересована в продолжении дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

3 августа правительство России сообщило, что включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Хюитфельдт отметила, что ее не удивило это решение, хотя, по ее словам, нет оснований утверждать о недружественном отношении Норвегии к России. Министр добавила, что пока официально российская сторона не уведомляла о своем решении.

«Как соседние страны, мы заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов», – приводит слова Хюитфельдт местный телеканал TV 2.

Ранее по теме: Правительство внесло Норвегию в список недружественных государств

Россия инициировала список недружественных стран в мае 2021 г., который подразумевает «недружественные действия» со стороны внесенных в этот перечень стран в отношении российских дипломатических и консульских работников и устанавливает ряд ограничений. В частности, Россия может устанавливать количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

Помимо этого Норвегия находится в перечне недружественных стран, сформированном в марте 2022 г. в ответ на санкции Запада.

6 апреля МИД Норвегии объявил о высылке трех российских дипломатов из королевства. После этого посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что меры, которые Москва примет в ответ на это решение, будут «ощутимыми». В результате российский МИД объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Норвегии в Москве и заявил решительный протест послу королевства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных