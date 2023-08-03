МИД Норвегии заявил о желании поддерживать контакты с Россией
Норвегия заинтересована в продолжении дипломатических отношений с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
3 августа правительство России сообщило, что включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
Хюитфельдт отметила, что ее не удивило это решение, хотя, по ее словам, нет оснований утверждать о недружественном отношении Норвегии к России. Министр добавила, что пока официально российская сторона не уведомляла о своем решении.
«Как соседние страны, мы заинтересованы в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов», – приводит слова Хюитфельдт местный телеканал TV 2.
Россия инициировала список недружественных стран в мае 2021 г., который подразумевает «недружественные действия» со стороны внесенных в этот перечень стран в отношении российских дипломатических и консульских работников и устанавливает ряд ограничений. В частности, Россия может устанавливать количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
Помимо этого Норвегия находится в перечне недружественных стран, сформированном в марте 2022 г. в ответ на санкции Запада.
6 апреля МИД Норвегии объявил о высылке трех российских дипломатов из королевства. После этого посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что меры, которые Москва примет в ответ на это решение, будут «ощутимыми». В результате российский МИД объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Норвегии в Москве и заявил решительный протест послу королевства.