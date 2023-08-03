В США сообщили о давлении Белого дома на Facebook с целью продвижения «угодных» СМИ

Такой вопрос мог подниматься на встречах директора по цифровым технологиям Белого дома Роба Флаэрти с руководителями Facebook весной 2021 г. В Судебный комитет Палаты представителей США были доставлены документы, из которых следует, что Белый дом активно взаимодействовал с соцсетью в 2021 г. во время пандемии коронавируса и оказывал давление на компанию для модерации контента так, чтобы побудить как можно большее число американцев прививаться.