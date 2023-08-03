В США сообщили о давлении Белого дома на Facebook с целью продвижения «угодных» СМИ
Белый дом интересовался у Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) возможностями настроить алгоритм так, чтобы пользователи видели статьи Wall Street Journal и New York Times, а не статьи The Daily Wire и журналистки Fox News Томи Ларен. Об этом пишет издание Just the News.
Такой вопрос мог подниматься на встречах директора по цифровым технологиям Белого дома Роба Флаэрти с руководителями Facebook весной 2021 г. В Судебный комитет Палаты представителей США были доставлены документы, из которых следует, что Белый дом активно взаимодействовал с соцсетью в 2021 г. во время пандемии коронавируса и оказывал давление на компанию для модерации контента так, чтобы побудить как можно большее число американцев прививаться.
Издание отмечает, что 14 апреля 2021 г. Флаэрти спросил Facebook, может ли он продвигать The New York Times и The Wall Street Journal, а не посты консервативных журналистов. Just the News уточняет, что Ларен публично заявляла, что не будет вакцинироваться, а издание The Daily Wire пыталось оспорить указ Байдена, обязывающий сотрудников делать прививки, чтобы сохранить работу.
Ларен заявила, что она не удивлена такой позиции Белого дома, а при Байдене свобода слова «находится на последнем издыхании». Редактор The Daily Wire Бен Шапиро отметил, что давление Белого дома на Facebook с целью сокращения трафика Daily Wire является «очевидным, отвратительным и предсказуемым нарушением Первой поправки [Конституции]». Он также добавил, что не боится подать на администрацию Байдена в суд, чтобы сохранить свободу слова.
Член Палаты представителей Джим Джордан заявил, что доказательства, которые собирает его комитет, показывают, что Белый дом оказывает давление на Facebook, чтобы заставить компанию изменить политику модерации.