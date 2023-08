В США сообщили о давлении Белого дома на Facebook с целью продвижения «угодных» СМИ

Издание отмечает, что 14 апреля 2021 г. Флаэрти спросил Facebook, может ли он продвигать The New York Times и The Wall Street Journal, а не посты консервативных журналистов. Just the News уточняет, что Ларен публично заявляла, что не будет вакцинироваться, а издание The Daily Wire пыталось оспорить указ Байдена, обязывающий сотрудников делать прививки, чтобы сохранить работу.