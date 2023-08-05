КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе
Нескольким китайским гражданам отказали во въезде в Россию после четырехчасового опроса на российско-казахстанской границе, посольство КНР призвало Москву провести расследование инцидента и предоставить ответ. На соответствующее заявление китайского посольства в WeChat обратил внимание Bloomberg.
По информации Пекина, инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайских граждан не смогли попасть в Россию из Казахстана. На контрольно-пропускном пункте, по утверждению посольства, людей допрашивали в течение четырех часов, а их туристические визы аннулировали.
«Жестокие и чрезмерные правоохранительные действия России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая», – говорится в сообщении посольства.
Ведомство сделало представление в МИД России, ФСБ и пограничную службу. Там также потребовали от Москвы объяснить причину инцидента и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. России необходимо провести расследование и предоставить «удовлетворительный ответ» китайской стороне, добавили в посольстве.
По данным Bloomberg, Китай выступил с таким заявлением через несколько дней после публикации видео в приложении Douyin, китайской версии TikTok. Автор видеоролика, как отмечается, рассказал об «испытаниях» на российско-казахстанском пограничном пункте.