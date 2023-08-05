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Политика

КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе

Ведомости

Нескольким китайским гражданам отказали во въезде в Россию после четырехчасового опроса на российско-казахстанской границе, посольство КНР призвало Москву провести расследование инцидента и предоставить ответ. На соответствующее заявление китайского посольства в WeChat обратил внимание Bloomberg.

По информации Пекина, инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайских граждан не смогли попасть в Россию из Казахстана. На контрольно-пропускном пункте, по утверждению посольства, людей допрашивали в течение четырех часов, а их туристические визы аннулировали.

«Жестокие и чрезмерные правоохранительные действия России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы граждан Китая», – говорится в сообщении посольства.

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Ведомство сделало представление в МИД России, ФСБ и пограничную службу. Там также потребовали от Москвы объяснить причину инцидента и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. России необходимо провести расследование и предоставить «удовлетворительный ответ» китайской стороне, добавили в посольстве.

По данным Bloomberg, Китай выступил с таким заявлением через несколько дней после публикации видео в приложении Douyin, китайской версии TikTok. Автор видеоролика, как отмечается, рассказал об «испытаниях» на российско-казахстанском пограничном пункте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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