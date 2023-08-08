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В Литве на российских и белорусских счетах заморожено 103 млн евро

Ведомости

В Литве на счетах юридических и физических лиц из России и Белоруссии заморожено около 103 млн евро. Об этом со ссылкой на Службу по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы пишет «Интерфакс».

Средства заморожены в рамках международных санкций против России и Белоруссии. В частности, средства на счетах российских компаний были заморожены в размере более 69,51 млн евро и $810 000. Речь идет о санкциях в отношении девяти юрлиц, связанных с Россией.

Также под ограничения попали шесть компаний и одно физлицо из Белоруссии. На их счетах были заморожены 23,71 млн евро и $7,68 млн.

Блокировке подверглись средства, которые в Литву пытались перевести лица, попавшие под ограничительные меры Евросоюза. Сумма таких средств составляет более 1,33 млн евро, более $1,583 млн, а также свыше 215 000 руб.

В мае сообщалось, что у нескольких юридических и одного физического лица, находящихся под санкциями ЕС в отношении России и Белоруссии, заморожено около 61,6 млн евро на счетах в Литве. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составила почти 740 000 евро, $1,5 млн и 285 000 российских рублей. Для нескольких лиц заблокирована возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны – члены Евросоюза и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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