В Литве на российских и белорусских счетах заморожено 103 млн евро

В мае сообщалось, что у нескольких юридических и одного физического лица, находящихся под санкциями ЕС в отношении России и Белоруссии, заморожено около 61,6 млн евро на счетах в Литве. Общая сумма поступающих замороженных средств, подпадающих под санкции ЕС в отношении их отправителей, составила почти 740 000 евро, $1,5 млн и 285 000 российских рублей. Для нескольких лиц заблокирована возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком.