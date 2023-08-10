После убийства кандидата в президенты в Эквадоре введут режим ЧС

Он также сообщил, что напавший на Вильявисенсио умер, после того как его доставили в больницу после ранения. Также нападавшие бросили гранату, чтобы скрыться, но она не взорвалась и была уничтожена силовиками. По факту происшествия задержали шесть человек, расследование продолжается.