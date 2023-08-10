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После убийства кандидата в президенты в Эквадоре введут режим ЧС

Ведомости

В Эквадоре введут режим чрезвычайного положения после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом заявил президент страны Гильермо Лассо в обращении к гражданам, которое транслировалось на YouTube.

Он сообщил, что готовится подписать два указа. Один – об объявлении национального трехдневного траура в связи со смертью Вильявисенсио. «Второй указ, который объявляет чрезвычайное положение на 60 дней. С этого момента вооруженные силы мобилизуются на территории всей страны, чтобы гарантировать безопасность граждан и свободные демократические выборы 20 августа», – рассказал Лассо.

Он также сообщил, что напавший на Вильявисенсио умер, после того как его доставили в больницу после ранения. Также нападавшие бросили гранату, чтобы скрыться, но она не взорвалась и была уничтожена силовиками. По факту происшествия задержали шесть человек, расследование продолжается.

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«Это политическое преступление, которое приобретает террористический характер. И мы не сомневаемся, что это убийство – попытка саботировать избирательный процесс», – подчеркнул президент Эквадора, добавив, что убийство произошло за несколько дней до первого тура президентских выборов.

Власти Эквадора приняли решение не менять дату выборов, на избирательных участках усилят меры безопасности.

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице республики Кито, который проходил в Coliseo T.W. Anderson. Неизвестный три раза выстрелил политику в голову. Его доставили в больницу без признаков жизни, где констатировали смерть.

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Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что в результате инцидента ранения получили еще девять человек, включая кандидата в депутаты Гизеллу Молина и двоих полицейских.

В мае Лассо распустил национальное собрание и объявил о проведении выборов. Досрочные президентские и парламентские выборы в Эквадоре назначены на 20 августа. Как отмечает El Universo, несколько недель назад Вильявисенсио сообщил об угрозах, ему предоставили защиту полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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