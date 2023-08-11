Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным 9 августа

В мае Путин поручил правительству РФ представить предложения по проведению соревнований. В конце июля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Игры состоятся с 12 по 23 июня 2024 г., в программу войдут 25 видов спорта. Помимо спортсменов из государств – членов БРИКС принять участие в соревнованиях также пригласят атлетов из других стран.