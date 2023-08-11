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Лукашенко сообщил о разговоре с Путиным 9 августа

Ведомости

9 августа состоялся разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил Лукашенко в ходе посещения национального аэропорта «Минск» и Минского завода гражданской авиации №407.

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему [спорта]. Я его похвалил – он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», – сказал белорусский президент, цитирует его Telegram-канал «Пул первого».

Согласно данным на сайте Кремля, 9 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. О контактах с Лукашенко пресс-служба Кремля не сообщала.

Постоянными членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ближайший саммит объединения состоится с 22 по 24 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. В августе 2024 г. саммит под председательством России пройдет в Казани, ему будут предшествовать Игры БРИКС.

В мае Путин поручил правительству РФ представить предложения по проведению соревнований. В конце июля министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Игры состоятся с 12 по 23 июня 2024 г., в программу войдут 25 видов спорта. Помимо спортсменов из государств – членов БРИКС принять участие в соревнованиях также пригласят атлетов из других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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