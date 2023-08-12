Шойгу проверил группировку войск в Арктике
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне, он проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Шойгу, как отмечается, проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля. В том числе министр проверил готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.
Кроме того, глава Минобороны совершил облет объектов Центрального полигона РФ вместе с генеральным директором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. По информации военного ведомства, с 1954 по 1990 г. на полигоне провели 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия.
Шойгу также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где работает самая северная школа в России, добавили в ведомстве.