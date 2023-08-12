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Шойгу проверил группировку войск в Арктике

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктической зоне, он проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу, как отмечается, проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля. В том числе министр проверил готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Кроме того, глава Минобороны совершил облет объектов Центрального полигона РФ вместе с генеральным директором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. По информации военного ведомства, с 1954 по 1990 г. на полигоне провели 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия.

Шойгу также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где работает самая северная школа в России, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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