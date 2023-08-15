В России состоялся первый полет беспилотника «Сириус»
Новейший ударный беспилотник «Сириус» (другое название – «Иноходец-РУ») совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика «Кронштадт».
«Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются», – заявили в компании.
Макет беспилотника был показан на авиасалоне МАКС-2019. В ноябре 2021 г. генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков заявил, что компания приступила к созданию «Сириуса».
Дрон задумывался как более тяжелый вариант «Ориона» со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Ранее сообщалось, что взлетная масса «Сириуса» составит до 2 т, а размах крыла – до 23 м. Дрон оснащен двумя двигателями, в полете он может находиться до 20 часов, максимальная высота полета – 7000 м.
Как отмечает ТАСС, «Сириус» способен нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Также существует морская версия беспилотника. В 2021 г. Минобороны подписало с «Кронштадтом» контракт на поставку дронов. Ожидается, что в российскую армию «Сириус» поступит в 2023 г.