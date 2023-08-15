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В России состоялся первый полет беспилотника «Сириус»

Ведомости

Новейший ударный беспилотник «Сириус» (другое название – «Иноходец-РУ») совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика «Кронштадт».

«Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются», – заявили в компании.

Макет беспилотника был показан на авиасалоне МАКС-2019. В ноябре 2021 г. генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков заявил, что компания приступила к созданию «Сириуса».

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Дрон задумывался как более тяжелый вариант «Ориона» со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Ранее сообщалось, что взлетная масса «Сириуса» составит до 2 т, а размах крыла – до 23 м. Дрон оснащен двумя двигателями, в полете он может находиться до 20 часов, максимальная высота полета – 7000 м.

Как отмечает ТАСС, «Сириус» способен нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Также существует морская версия беспилотника. В 2021 г. Минобороны подписало с «Кронштадтом» контракт на поставку дронов. Ожидается, что в российскую армию «Сириус» поступит в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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