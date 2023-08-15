В России состоялся первый полет беспилотника «Сириус»

Дрон задумывался как более тяжелый вариант «Ориона» со спутниковым управлением и с возможностью взаимодействия с пилотируемой авиацией. Ранее сообщалось, что взлетная масса «Сириуса» составит до 2 т, а размах крыла – до 23 м. Дрон оснащен двумя двигателями, в полете он может находиться до 20 часов, максимальная высота полета – 7000 м.