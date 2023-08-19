Минобороны заявило об атаке дрона на аэродром в Новгородской области

Украинские военные и ранее предпринимали попытки атаковать российские аэродромы. 5 декабря 2022 г. ВСУ попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны, целью противника были самолеты дальней авиации. Беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.