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Минобороны заявило об атаке дрона на аэродром в Новгородской области

В результате пожара на стоянке поврежден один самолет
Полина Худякова
Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские военные утром в субботу, 19 августа, атаковали с помощью беспилотника военный аэродром в Новгородской области, в результате пожара на стоянке поврежден один самолет, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 

«Сегодня около 10.00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», – говорится в сообщении.

По данным военных, беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома, его сбивали из стрелкового оружия. В результате на территории аэродрома начался пожар на стоянке самолетов. Пожар устранили, огонь повредил один из самолетов. Пострадавших, по данным Минобороны, нет.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил атаку по аэродрому. «Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа», – заявил Никитин.

Украинские военные и ранее предпринимали попытки атаковать российские аэродромы. 5 декабря 2022 г. ВСУ попытались атаковать аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. По данным Минобороны, целью противника были самолеты дальней авиации. Беспилотники были сбиты системой ПВО, но при падении их обломков погибли трое военных. Также незначительные повреждения получила обшивка корпуса двух самолетов.

В декабре прошлого года беспилотник атаковал аэродром в Курской области. В результате удара загорелся нефтенакопитель, пожарные устраняли огонь больше суток.

19 апреля в аэропорту Пскова нашли беспилотник, взрывчатых веществ на нем не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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