СМИ: Запад разрабатывает не устраивающие Москву и Киев мирные планы
На Западе разрабатывают «грандиозные» планы по урегулированию конфликта на Украине, которые, однако не устроят ни Москву, ни Киев, пишет газета The Wall Street Journal.
«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — говорится в материале.
WSJ считает стремление Украины восстановить свою территориальную целостность отдаленной перспективой, поскольку поддержка со стороны союзников ограничена и они опасаются излишних «затрат и рисков». «Неуверенными» партнерами Киева издание называет США и Германию.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.
Зеленский осенью 2022 г. представил «формулу мира», согласно которой Украина должна сохранить территориальную целостность. Москва назвала представленный план нереалистичным.
Кремль неоднократно утверждал, что открыт к переговорам, при этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. В США недавно допустили, что могли упустить возможность для проведения переговоров России и Украины.