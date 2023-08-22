Газета
Политика

Посол Украины сообщил о передаче Киеву первой партии ракет SCALP

Ведомости

Франция передала Украине первую партию ракет SCALP. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег».

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их темп, а тут у французов все очень неплохо», – сказал он.

Дипломат отметил, что когда президент Украины Владимир Зеленский или французский лидер Эмманюэль Макрон анонсируют поставки того или иного вооружения, это означает, что оно уже находится на Украине и применяется в боевых действиях.

Ранее по теме: Минобороны впервые сообщило о перехвате дальнобойных ракет SCALP-EG

11 июля Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Он объяснил такое решение поддержкой ВСУ при наступлении. 

Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что в общей сложности Париж передаст Киеву 50 ракет. Источник в министерстве вооруженных сил республики заявил AFP, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда Макрон объявил об этом. 6 августа Зеленский продемонстрировал ракету SCALP в своем Telegram-канале.

В Кремле сочли шаг Франции ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что передача вооружения «чревата последствиями для украинской стороны», и пообещал контрмеры в случае поставок. МИД РФ заявил, что действия Парижа ведут к эскалации конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных