Посол Украины сообщил о передаче Киеву первой партии ракет SCALP

«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их темп, а тут у французов все очень неплохо», – сказал он.