Посол Украины сообщил о передаче Киеву первой партии ракет SCALP
Франция передала Украине первую партию ракет SCALP. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию «Левый берег».
«Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их темп, а тут у французов все очень неплохо», – сказал он.
Дипломат отметил, что когда президент Украины Владимир Зеленский или французский лидер Эмманюэль Макрон анонсируют поставки того или иного вооружения, это означает, что оно уже находится на Украине и применяется в боевых действиях.
11 июля Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP. Он объяснил такое решение поддержкой ВСУ при наступлении.
Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что в общей сложности Париж передаст Киеву 50 ракет. Источник в министерстве вооруженных сил республики заявил AFP, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда Макрон объявил об этом. 6 августа Зеленский продемонстрировал ракету SCALP в своем Telegram-канале.