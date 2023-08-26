Балицкий прокомментировал идею создания федерального округа для новых регионов

«Про федеральный округ предметного обсуждения пока не было, разговоры какие-то ведутся. В данном случае, я считаю, не очень правильно было бы мне говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики», – сказал он.