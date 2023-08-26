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Политика

Балицкий прокомментировал идею создания федерального округа для новых регионов

Ведомости

Предметного обсуждения по вопросу создания отдельного федерального округа для присоединенных регионов пока нет, но такие разговоры ведутся, заявил «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Про федеральный округ предметного обсуждения пока не было, разговоры какие-то ведутся. В данном случае, я считаю, не очень правильно было бы мне говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики», – сказал он.

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О вероятном создании нового федерального округа Балицкий говорил еще 30 сентября 2022 г., в день подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Осенью источники «Ведомостей» сообщили, что в России могут создать новый федеральный округ – Крымский. Предполагалось, что в его состав войдут сам полуостров и присоединенные в результате референдумов территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале марта сообщил, что решение о создании нового федерального округа пока не принято. По его словам, «различные варианты изучаются» и решения будут приниматься своевременно «в случае необходимости». На эту тему также высказывались врио главы Херсонской области Владимир Сальдо и руководитель парламента Крыма Владимир Константинов, который заявил, что вопрос о создании федерального округа «уже назрел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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