Медведев заявил о рисках гражданской войны в США
США находятся в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. Такая ситуация может окончиться гражданской войной, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.
«Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», – сказал он.
Медведев пояснил, что «колоссальный разлад» наблюдается между элитами. По его мнению, столкновение республиканцев и демократов «разорвало Америку на части». При этом политик добавил, что не знает, какое будущее ждет США, но «уровень конфликтности», по его словам, указывает на риски гражданской войны.
В конце декабря 2022 г. Медведев опубликовал прогноз на 2023 г., в котором предрек США гражданскую войну и выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Кроме того, зампред Совбеза ожидает победу бизнесмена Илона Маска на президентских выборах США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами. Маск счел предсказания Медведева абсурдными.