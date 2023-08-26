Медведев заявил о рисках гражданской войны в США

Медведев пояснил, что «колоссальный разлад» наблюдается между элитами. По его мнению, столкновение республиканцев и демократов «разорвало Америку на части». При этом политик добавил, что не знает, какое будущее ждет США, но «уровень конфликтности», по его словам, указывает на риски гражданской войны.