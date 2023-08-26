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Медведев заявил о рисках гражданской войны в США

Ведомости

США находятся в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. Такая ситуация может окончиться гражданской войной, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT.

«Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной», – сказал он.

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Медведев пояснил, что «колоссальный разлад» наблюдается между элитами. По его мнению, столкновение республиканцев и демократов «разорвало Америку на части». При этом политик добавил, что не знает, какое будущее ждет США, но «уровень конфликтности», по его словам, указывает на риски гражданской войны.

В конце декабря 2022 г. Медведев опубликовал прогноз на 2023 г., в котором предрек США гражданскую войну и выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Кроме того, зампред Совбеза ожидает победу бизнесмена Илона Маска на президентских выборах США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами. Маск счел предсказания Медведева абсурдными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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