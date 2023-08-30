Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом дроне
Днем 30 августа системы РЭБ подавили беспилотник вблизи Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем в 22 км от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», – написал он.
Гусев уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях не приводится. На месте происшествия работают специальные службы, добавил губернатор.
До этого три беспилотника были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа 13 июля. Как отмечал Гусев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Также дрон был обнаружен 27 июля в частном подворье в Верхнехавском районе области. Региональные власти не уточняли, был ли он сбит. В результате происшествия никто не пострадал.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.