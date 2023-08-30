Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом дроне

До этого три беспилотника были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа 13 июля. Как отмечал Гусев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Также дрон был обнаружен 27 июля в частном подворье в Верхнехавском районе области. Региональные власти не уточняли, был ли он сбит. В результате происшествия никто не пострадал.