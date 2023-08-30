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Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом дроне

Ведомости

Днем 30 августа системы РЭБ подавили беспилотник вблизи Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. 

«Сегодня днем в 22 км от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», – написал он.

Гусев уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях не приводится. На месте происшествия работают специальные службы, добавил губернатор.

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До этого три беспилотника были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа 13 июля. Как отмечал Гусев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Также дрон был обнаружен 27 июля в частном подворье в Верхнехавском районе области. Региональные власти не уточняли, был ли он сбит. В результате происшествия никто не пострадал.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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