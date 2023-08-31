Над Брянском сбили три беспилотника

Telegram-канал Mash утверждает, что один из сбитых беспилотников упал на гостиницу Управления делами правительства области в 100 м от здания региональной администрации. По данным ресурса, власти перекрыли центр Брянска из соображений безопасности. Shot пишет, что, по предварительной информации, над городом сбили три дрона-камикадзе UJ-22.