Над Брянском сбили три беспилотника
Над Брянском силами Росгвардии и МВД были сбиты три беспилотника при помощи антидронового ружья и специального карабина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он.
Богомаз уточнил, что дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан. Губернатор поблагодарил жителей области за бдительность.
Telegram-канал Mash утверждает, что один из сбитых беспилотников упал на гостиницу Управления делами правительства области в 100 м от здания региональной администрации. По данным ресурса, власти перекрыли центр Брянска из соображений безопасности. Shot пишет, что, по предварительной информации, над городом сбили три дрона-камикадзе UJ-22.
30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины на Брянскую область при помощи беспилотников. В частности, повреждения получило здание областного СК из-за уничтожения беспилотника. Киев также пытался атаковать телебашню, отметил Богомаз.
Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.