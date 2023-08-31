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Политика

Над Брянском сбили три беспилотника

Ведомости

Над Брянском силами Росгвардии и МВД были сбиты три беспилотника при помощи антидронового ружья и специального карабина. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он.

Богомаз уточнил, что дроны были обнаружены в небе благодаря поступившему сигналу от граждан. Губернатор поблагодарил жителей области за бдительность.

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Telegram-канал Mash утверждает, что один из сбитых беспилотников упал на гостиницу Управления делами правительства области в 100 м от здания региональной администрации. По данным ресурса, власти перекрыли центр Брянска из соображений безопасности. Shot пишет, что, по предварительной информации, над городом сбили три дрона-камикадзе UJ-22. 

30 августа Богомаз сообщил о пяти атаках Украины на Брянскую область при помощи беспилотников. В частности, повреждения получило здание областного СК из-за уничтожения беспилотника. Киев также пытался атаковать телебашню, отметил Богомаз.

Власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. В области также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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