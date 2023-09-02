Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией
Риск прямого столкновения НАТО и России существует, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время общения с пользователями соцсети Х (бывшая Twitter). Об этом сообщает «РИА Новости».
Полянского попросили прокомментировать слова ведущего Такера Карлсона о возможности войны между Россией и США. «Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», – сказал он.
По словам Полянского, Североатлантический альянс серьезно вовлечен в конфликт на Украине – начиная от вооружений и заканчивая разведданными, всем, кроме живой силы. При этом первый зампостпреда отметил, что вызывают подозрения сообщения о гибели «некоторых людей», в том числе офицеров и генералов НАТО. «Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине», – сказал Полянский.
Он добавил, что единственным вариантом спасения для Киева является помощь Запада. «Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», – подытожил первый зампостпреда.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.