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Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией

Ведомости

Риск прямого столкновения НАТО и России существует, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время общения с пользователями соцсети Х (бывшая Twitter). Об этом сообщает «РИА Новости».

Полянского попросили прокомментировать слова ведущего Такера Карлсона о возможности войны между Россией и США. «Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», – сказал он.

По словам Полянского, Североатлантический альянс серьезно вовлечен в конфликт на Украине – начиная от вооружений и заканчивая разведданными, всем, кроме живой силы. При этом первый зампостпреда отметил, что вызывают подозрения сообщения о гибели «некоторых людей», в том числе офицеров и генералов НАТО. «Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине», – сказал Полянский.

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Он добавил, что единственным вариантом спасения для Киева является помощь Запада. «Все может произойти. Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», – подытожил первый зампостпреда.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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