Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО с Россией

По словам Полянского, Североатлантический альянс серьезно вовлечен в конфликт на Украине – начиная от вооружений и заканчивая разведданными, всем, кроме живой силы. При этом первый зампостпреда отметил, что вызывают подозрения сообщения о гибели «некоторых людей», в том числе офицеров и генералов НАТО. «Мы не можем исключать, что они участвуют в определенных действиях на Украине», – сказал Полянский.