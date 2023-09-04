Токаев освободил от должности главу Нацбанка Казахстана

В начале сентября Токаев провел серию кадровых перестановок в стране. 1 сентября он освободил от должностей министров индустрии и инфраструктурного развития, информации и общественного развития, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов. 2 сентября был уволен министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, 4 сентября – министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.