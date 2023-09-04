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Токаев освободил от должности главу Нацбанка Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка страны Галымжана Пирматова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

На должность нового председателя Нацбанка Казахстана предложена кандидатура Тимура Сулейменова, который с января 2022 г. занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. 4 сентября депутаты сената согласовали его назначение, передает Tengrinews.kz.

Галымжан Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 г. До этого был председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».

В начале сентября Токаев провел серию кадровых перестановок в стране. 1 сентября он освободил от должностей министров индустрии и инфраструктурного развития, информации и общественного развития, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов. 2 сентября был уволен министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, 4 сентября – министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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