Токаев освободил от должности главу Нацбанка Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка страны Галымжана Пирматова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
На должность нового председателя Нацбанка Казахстана предложена кандидатура Тимура Сулейменова, который с января 2022 г. занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. 4 сентября депутаты сената согласовали его назначение, передает Tengrinews.kz.
Галымжан Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 г. До этого был председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».
В начале сентября Токаев провел серию кадровых перестановок в стране. 1 сентября он освободил от должностей министров индустрии и инфраструктурного развития, информации и общественного развития, культуры и спорта, а также экологии и природных ресурсов. 2 сентября был уволен министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, 4 сентября – министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.