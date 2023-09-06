В ЮАР опубликовали доклад по делу о перевозке оружия на российском судне

Как отмечается, Lady R попало под санкции США, но южноафриканская сторона узнала об этом лишь в середине октября, когда судно было уже в пути. Поскольку эти санкции не были одобрены ООН, то не являются обязательными для ЮАР, подчеркивается в отчете. Однако представители порта, куда направлялся корабль, отказались обслуживать его из-за санкций, поэтому и было принято решение разгрузить его на военной базе.