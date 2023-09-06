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Политика

В ЮАР опубликовали доклад по делу о перевозке оружия на российском судне

Ведомости

Сформированная в ЮАР независимая комиссия не обнаружила подтверждения информации о том, что на российское судно Lady R, которое заходило в декабре 2022 г. на базу ВМФ страны в Саймонстауне, погружалась какая-либо военная продукция. Доклад опубликован на сайте президента ЮАР.

«Несмотря на некоторые слухи о том, что какое-то оборудование или оружие было погружено на Lady R, комиссия не нашла никаких доказательств в пользу этих утверждений», – говорится в документе.

В отчете говорится, что российское судно доставило на базу в Саймонстаун оборудование, которое заказала компания Armscor для нужд армии ЮАР. Эта продукция ожидалась с 2018 г., но ее производство и доставка были отложены из-за вспышек COVID-19 и конфликта на Украине.

Как отмечается, Lady R попало под санкции США, но южноафриканская сторона узнала об этом лишь в середине октября, когда судно было уже в пути. Поскольку эти санкции не были одобрены ООН, то не являются обязательными для ЮАР, подчеркивается в отчете. Однако представители порта, куда направлялся корабль, отказались обслуживать его из-за санкций, поэтому и было принято решение разгрузить его на военной базе.

«Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт разгрузки и то, что ничего не было загружено», – подчеркивают авторы доклада.

В рамках расследования комиссия допросила почти 50 человек и изучила свыше сотни документов.

Как сообщал ТАСС, расследование инициировали после заявления посла США в ЮАР Рубена Бригети о том, что страна якобы поставляет оружие России. На Lady R, утверждал он, были погружены  оружие и боеприпасы, с которыми судно и вернулось в Россию. МИД ЮАР тогда вызвал американского посла и выразил ему свое недовольство, сам дипломат при этом признал, что перешел черту, и извинился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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