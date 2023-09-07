Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

В сентябре 2019 г. Трамп, будучи на тот момент президентом США, предложил добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника, писала The Wall Street Journal. Он заявил, что разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. В то же время против инициативы Трампа выступали экологи.