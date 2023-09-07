Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске
Президент США Джо Байден отменил разрешения на аренду земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений, которые были выданы при экс-президенте США Дональде Трампе. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
Американский лидер пояснил, что такое решение принято для защиты земель и природы в Западной Арктике. «Поскольку из-за климатического кризиса температура на Аляске поднимается в два раза быстрее, чем в других частях мира, мы несем ответственность за сохранение этого ценного региона», – говорится в заявлении.
По данным CNN, речь идет об аннулировании семи договоров аренды участков на территории национального Арктического заповедника дикой природы. Министр внутренних дел США Деб Холанн подчеркнула, что решение президента означает, что «ни у кого не будет прав на добычу нефти в одном из самых чувствительных ландшафтов Земли».
В сентябре 2019 г. Трамп, будучи на тот момент президентом США, предложил добывать нефть на Аляске на территории Национального Арктического заповедника, писала The Wall Street Journal. Он заявил, что разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. В то же время против инициативы Трампа выступали экологи.
Принятый республиканцами в 2017 г. налоговый законопроект открыл участок Аляски нефтяным компаниям для разведки и предписал провести две продажи аренды к декабрю 2024 г. До этого разведка и добыча нефти и газа в Арктическом заповеднике была запрещена.