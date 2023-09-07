Кремль назвал незаконной идею конфискации имущества России

«В некоторый случаях судебные разбирательства относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в некоторых европейских странах в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, проведения незаконных обысков и т. д.», – добавил он.