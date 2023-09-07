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Политика

Кремль назвал незаконной идею конфискации имущества России

Ведомости

Конфискация имущества России является незаконной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Все случаи, связанные с блокировками, арестом и с другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации, за границей, мы считаем незаконными актами», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, попытки найти юридические обоснования «для продолжения этого беззакония» являются «юридическим нонсенсом», а в дальнейшем это может привести к судебным разбирательства.

«В некоторый случаях судебные разбирательства относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в некоторых европейских странах в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, проведения незаконных обысков и т. д.», – добавил он.

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7 сентября госсекретарь Блинкен заявил, что конфискованные у российских бизнесменов активы направят на поддержку украинских ветеранов. Уточнялось, что речь шла о порядке $5,4 млн.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

15 ноября 2022 г. Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине, в которой предлагалось создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

В Кремле тогда также раскритиковали проект документа, указав на отсутствие юридической силы у такой резолюции. Песков отмечал, что принятие проекта документа является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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