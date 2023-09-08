Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ на купянском направлении

7 сентября Минобороны отчиталось об отражении 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое на запорожском направлении, девяти – на донецком направлении, а также ряда ряда атак на других участках линии соприкосновения. Минобороны также рассказало об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на острове Переяславский на Херсонском направлении, а также полевых складов боеприпасов под селами Красное и Новомихайловка в ДНР.