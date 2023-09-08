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Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ на купянском направлении

Ведомости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области», – говорится в сообщении.

Потери противника на этом участке, по оценкам Минобороны, составили до 100 военнослужащих, а также несколько единиц техники и артиллерии.

На запорожском направлении силы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли пять попыток атаковать в направлении села Вербовое, все они были отражены. На донецком направлении ВС России отразили уже 12 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое в ДНР. Также наступательные действия украинской стороны были зафиксированы на краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Минобороны также сообщило об уничтожении командно-наблюдательных пунктов подразделений трех бригад ВСУ в районах Авдеевки и Серебрянки в ДНР.

7 сентября Минобороны отчиталось об отражении 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое на запорожском направлении, девяти – на донецком направлении, а также ряда ряда атак на других участках линии соприкосновения. Минобороны также рассказало об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на острове Переяславский на Херсонском направлении, а также полевых складов боеприпасов под селами Красное и Новомихайловка в ДНР.

ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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