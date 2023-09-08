Минобороны сообщило об улучшении положения ВС РФ на купянском направлении
Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Потери противника на этом участке, по оценкам Минобороны, составили до 100 военнослужащих, а также несколько единиц техники и артиллерии.
На запорожском направлении силы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли пять попыток атаковать в направлении села Вербовое, все они были отражены. На донецком направлении ВС России отразили уже 12 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое в ДНР. Также наступательные действия украинской стороны были зафиксированы на краснолиманском и южнодонецком направлениях.
Минобороны также сообщило об уничтожении командно-наблюдательных пунктов подразделений трех бригад ВСУ в районах Авдеевки и Серебрянки в ДНР.
7 сентября Минобороны отчиталось об отражении 14 атак ВСУ в районе сел Работино и Вербовое на запорожском направлении, девяти – на донецком направлении, а также ряда ряда атак на других участках линии соприкосновения. Минобороны также рассказало об уничтожении трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на острове Переяславский на Херсонском направлении, а также полевых складов боеприпасов под селами Красное и Новомихайловка в ДНР.
ВСУ ведут наступательные действия с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «не пробуксовкой, а провалом». Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.